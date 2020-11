Céline RENAUDET

Je suis psychologue clinicienne - psychothérapeute, diplômée de l'Ecole de Psychologues Praticiens (Paris) et de l'Université de Montréal.

Mon approche est intégrative. Cela signifie que je prends appui sur différents courants (cognitivo-comportemental, systémie, psychanalyse, neurosciences, etc.) pour répondre au mieux aux besoins et à la demande du patient.

J'ai, par ailleurs, une spécialisation dans la prise en charge du psychotraumatisme (notamment des violences sexuelles) et des troubles de personnalité, pour lesquels j'ai été formée à Montréal.