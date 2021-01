Céline RICLET

Sophrologue certifiée RNCP - Atelier entreprise gestion du stress - séances collectives et individuelles - présentiel et visio



https://www.celinericlet.fr/ils-me-font-confiance



Vous souhaitez offrir à vos collaborateurs une meilleure qualité de vie au travail, améliorer à la fois la productivité et lambiance, réduire labsentéisme ?



La sophrologie est reconnue dans le monde médical et aux yeux du grand public comme un véritable outil de bien-être. Elle permet à vos salariés et collaborateurs dévacuer la pression avec des temps dédiés à la déconnexion. Lentreprise peut enfin associer performance et compétitivité au bien-être des personnes et prévenir les risques psycho-sociaux.



Le stress, la violence (interne ou externe, comme les conflits, le harcèlement, les agressions) et lépuisement professionnel impactent la santé mentale et peuvent aussi avoir des répercussions physiques : tensions, douleurs, insomnie.



La sophrologie désamorcera ces risques psycho-sociaux sur 3 niveaux : physique, émotionnel et psychique.

Physique : le corps travaille en synchronisation avec la respiration. On effectue des mouvements doux qui peuvent sapparenter au yoga pour apporter détente et relâchement musculaire.



Emotionnel : des exercices de respiration permettent dévacuer les ressentis négatifs (anxiété, frustration, colère, perte de confiance, sentiment dinutilité). Une fois les émotions apaisées, il est possible de diminuer la pression mentale, particulièrement en cause dans les prémices du burn-out.



Psychique : des exercices de visualisation positive qui permettent dévacuer les pensées parasites, les ruminations parfois autodestructrices. Lentraînement permet de faire le vide et de réorganiser ses pensées.



Cette méthode psychocorporelle, holistique, prend en compte la personne dans sa globalité, corps et mental sont corrélés.