Céline STAMMINGER

E-Mail : celine.stamminger@gmail.com





EXPERIENCES





• Connit, Labège (31)

Septembre 2016 à Juillet 2017 - Responsable Comptable



• Actual - Centre de Gestion, Toulouse (31)

Mai 2016 à Juillet 2016 - Comptable



• Spirale (4 entités), Toulouse (31)

Novembre 2015 à Décembre 2015 - Responsable Comptable



• Yakarouler.com - Discount Auto Center, Thiais (94)

Mai 2012 à Juin 2014 - Comptable Confirmée



• Anevia SA, Gentilly (94)

Juillet 2008 à Juin 2011 - Comptable

Mai 2006 à Juin 2008 - Assistante polyvalente



• Sovacom SAS, Cuers (83)

Février 2002 à Janvier 06 - Agent comptable



Mes compétences :

Comptabilité

Reporting financier

Comptabilité clients et fournisseurs

Recouvrement

Présentation du compte de résultat

Gestion des variables de paie

Saisie comptable

Préparation et envoi des taxes fiscales

Préparation et envoi des taxes sociales

Logiciel Sage L100

Logiciel Open ERP

Gestion de trésorerie

SAP

Logiciel Odoo