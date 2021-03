Celine VAN DEN WYNGAERT

Actuellement en recherche d’emploi Je recherche un temps partiel qui me permettrait de me consacrer le reste du temps à l’approfondissement des techniques que l’on m’enseigne.

Je suis par ailleurs une formation professionnelle pour devenir Thérapeute énergétique chinois et Massages Tui Na, ...

L’éventail des compétences de mon parcours professionnel ouvre des possibilités en complément sur un poste support.

Je pratique actuellement des massages dans le cadre de mes stages de formation ou de dispensaires voire sur les personnes de mon entourage qui ont traversé des maladies telle que le Cancer, maladies dégénératives avec des troubles cognitifs type Alzheimer. L’approche de ces profils hypersensibles nécessite un toucher parfois extrêmement délicat, ce que je pratique également.



Mes compétences :

Développement économique territorial

Développement personnel

Énergies nouvelles