Je m'appelle Cénécia Commain. J'ai 19 ans. Je suis actuellement en Licence 3 de sociologie à l'Université d'Aix en Provence-Schuman en spécialité sociologie du travail et des organisations.

Je m’intéresse à tout ce qui est dans le domaine sociale, psychologie mais surtout economie, et insertion dans le domaine du travail.

Dynamique, avec une grande soif d'apprendre, j'aime le contact avec les personnes et j'y ai été confronté pendant différentes enquêtes le long de mon cursus.



Mes compétences :

Aide aux enfants handicapés

Aide aux personnes à mobilités réduites

Appartenance à l'association Club Solidarité

Bénévolat

Économie sociale

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cafeterias

Enquêtes de terrain

Relations sociales

Travail en équipe

Sociologie des organisations

Études statistiques

Insertion socioprofessionnelle