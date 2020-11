Chabane DJEBILI

Depuis 2004, je suis un assistant commercial export dans une société de vente par correspondance. Véritable assistant Bilingue néérlandais, je m'occupe de la région Flandres (Belgique) et des Pays Bas. Occasionnnellement, je viens en renfort des activités implantées en France.

Mes principales missions sont :



- établissement des propositions commerciales ;

- établissement des demandes de délais ;

- traitement des réclamations et des litiges ;

- suivi administratif et archivage des dossiers



Mes compétences :

Export

Commercial