Diplômée en en aménagement du territoire, et doté d'une solide base théorique, je m'épanouis dans des environnements dynamiques grâce à ma capacité à la gestion urbaine et l'aménagement du territoire et à résoudre des problèmes complexes pour atteindre les objectifs fixés. Dotée d'une grande capacité d'adaptation, je sais me montrer proactive et digne de confiance dans la réalisation de mes missions.