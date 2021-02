Management de l'équipe de développement de l'éditeur de logiciel Assima (2 centres R&D Paris/Londres):



- Recrutement, organisation et suivi de l'équipe de développement (15 ingénieurs).



- Participation à l'élaboration de la feuille de route et des plans produit en étroite collaboration avec le directeur technique.



- Définition, planification et répartition des tâches de développement.



- Gestion des processus de développement.



Mes compétences :

Développement logiciel

Gestion de projet