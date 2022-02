Chantal GARRIGUE

Ma carrière a commencé en informatique, puis de fil en aiguille, je me suis intéressée, documentée et formée aux métiers de lassurance.



Jai une bonne base, très structurée en gestion de projet autant en maîtrise dœuvre qu'en maîtrise d'ouvrage et une bonne connaissance des Systèmes dInformations et de leurs exigences.



Je suis quelquun douvert et communicante, jaime apprendre et transmettre. Japprécie les process clairs où chaque personne peut sépanouir dans un respect du travail de chacun.



Mes compétences :

Management

Assurance IARD

Banque et Finance

Assurances-vie

Business Objet, Cognos, SAS

Méthode AGILE

Gestion de Projet

PMO

Assurance Sante

Assurance

Customer Relationship Management

Audit

WinDev

Tax Compliance

SAS Statistical Package

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Mercury Quality Center

Java

Cognos Impromptu

Bug Tracking System

PsNext

Analyse stratégique

GED

Clarity

TSO

SQL