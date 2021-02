Titulaire d'un master 2 Aliment Microbiologie Assurance Qualité à l'université de bourgogne, je suis actuellement enseignant en biologie humaine au Lycée Raoul Follereau..



De part ma double formation, en microbiologie et assurance qualité, j'ai acquis les compétences d'un ingénieur qualité au sein du groupe Intertek de Chalon sur Saône.



Avec un cursus microbiologique, je me projette dans un univers dédié à l'agro-alimentaire et pharmaceutique. De plus, ma spécification dans l'assurance qualité me permet de confirmer mon statut auquel j'envisage de m'investir tout particulièrement.



Mon ancienneté dans l'enseignement dans le secondaire m'a permis d'acquérir une pédagogie adaptée à la situation. Le travail régulier et l'investissement personnel sont les outils nécessaires à une réussite professionnelle.



Ce pourquoi, je suis à la recherche d'un poste me permettant d'approfondir mon expérience dans le monde de l'assurance qualité en conservant un lien en ce qui concerne la microbiologie.



ingénieur qualité, assistant qualité ou responsable technique de laboratoire sont des postes auxquels je souhaite poursuivre mon apprentissage dans le monde de l'entreprise.



Pour plus d'information n'hésitez pas à m'ajouter à vos contacts ou à me contacter par mail : chaouki.cherrab@hotmail.fr



Cordialement,



Chaouki CHERRAB



Mes compétences :

Analyse microbiologique

Bioburden

Mise en place de protocole et de mode opératoire

Gestion des classes, enseignement