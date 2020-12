Charlène BERGEAT

Bonjour,



Aujourd'hui intégrée à Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (nouveau nom du Cemagref), je suis chargée de la relation entre les chercheurs et le monde socio-économique, dans le cadre du projet Captiven. L'objectif est donc de favoriser les relations partenariales entre la recherche et les PME.



Etre à l'interface du monde scientifique et technologique et du monde des entreprises est à mes yeux une belle occasion d'allier ma passion pour les sciences et l'environnement et mon fort goût pour le relationnel.







Mes compétences :

Développement durable

Environnement

Management

Gestion de la relation client

Propriété intellectuelle

Gestion de projet

R&D

Gestion de l'innovation

Recherche de partenaires