Charlène DECHASSAT

Titulaire dune licence professionnelle en communication digitale et webmastering, cette dernière me donne la possibilité dexercer la profession d'infographiste et de webdesigner. Je suis donc capable de :



- Développer des sites internet avec des interfaces adaptées.

- Définir une identité numérique pour un produit, une entreprise ou une organisation



Pour voir quelques créations, je vous invite à visiter mon site internet : charlenedechassat.fr.



Compétences générales:



- Web design

- UX design

- Conception graphique



Outils et technologies maîtrisés :



- HTML 5

- CSS 3

- SCSS

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe InDesign

- Adobe XD

- WordPress