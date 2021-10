Charlene PEYRONNEL

Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique mention assez bien et un DUT de gestion des Entreprises et des Administrations option finance/comptabilité, j'ai décidé de pousuivre mon cursus Universitaire par une licence AES. A la fin de cette licence, j'ai pour projet de m'insérer dans la vie active en tant qu'assistante de gestion ou de direction.

Travailleuse, dynamique, motivée, et attentive, je suis autonome dans mon travail tout en aimant et en sachant travailler en groupe car je trouve cela très enrichissant. Je pense ainsi posséder les qualités nécessaires pour devenir une bonne assistante de gestion.