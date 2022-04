Charles BRUNET

Mes Compétences :



Management et méthode :



Définition des stratégies d’entreprise,

Analyse et définition des besoins et enjeux informatiques,

Planification et pilotage de projets, maîtrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage,

Gestion des relations fournisseurs / prestataires / clients,

Management, recrutement, formation et animation d’équipes,



Fonctionnelles et techniques :



Gestion commerciale et budgétaire,

Conduite de projet innovant,

Veille technologique et stratégique,

Infrastructures réseaux : xDSL, satellite, Wifi, CPL, fibre optique, sécurité, VOIP, etc.

Infrastructure serveur : Windows serveur, exchange, IIS, virtualisation, etc.



