Charles CHAHBAZIAN

Passionné par les nouvelles technologies et le développement, j'ai tourné ma carrière professionnelle autour de l'édition de logiciels. Les challenges sont importants pour moi, ils sont à la fois mon moteur et le moteur que je souhaite pour les membres de mes équipes.



Après avoir été pendant 5 ans Directeur Recherche et Développement, je suis depuis Février 2012 Directeur Technique d'Alinto : http://www.alinto.com : Éditeur et opérateur de services de messagerie unifiée, mobile et collaborative.



Je peux être fier de nos réalisations chez Alinto, qui, depuis mon arrivée à opéré un virage complet de php vers Java.



Alinto propose désormais une nouvelle gamme de produits dynamiques et innovants avec un tout nouveau Webmail collaboratif, un service de messagerie complet, une passerelle de messagerie sécurisée comprenant PRA et Archivage de mails et aussi, la possibilité de mixer des comptes de messageries classiques avec des comptes MS Exchange.



Mes compétences :

Messagerie électronique

Directeur Technique