Charles DAGO

Parcours professionnel

- 2005-2006: Responsable Marketing et promotion du site Internet de Fraternité matin,Array, le quotidien le plus lu en Côte d'Ivoire

responsable d'une équipe de 2 commerciales et chargé de concevoir et appliquer la politique marketing et commercial deArray.

CA premier semestre 2006: 5 millions de FCFA

www.fratmat.net, c'est 8.500.000 pages vues par mois pour environ 500.000 visiteurs.

- 1997-2005: Rédacteur réviseur à Fraternité Matin



Formation

- Master Européen de communication , d'administration et de management (groupe PIGIER Abidjan)

- DEA en Lettres modernes (Université de Cocody Abidjan



Mes compétences :

Communication

Marketing

Publicité