J'ai intégré en 2007 la DSI du Groupe Hospitalier du Havre.



Mes objectifs :



- Développer une expertise systèmes, réseaux, data et sécurité

- Manager

- Entreprendre



CV en ligne : http://www.jagabullox.com/cvhtml/CV_Charles_Daniel.html



En CDI et ouvert aux propositions, je surveille le marché de l'emploi. Ma mobilité : Seine-Maritime (76).



Compétences en informatique :



Système Windows 3.1/9x/XP/7, Serveur 2000 à 2008 R2 et Foundation, Ubuntu, ESX

Réseau Cisco, commutation, routage, redondance et sécurité

Sécurité Checkpoint R65, McAfee FWSM, Juniper SA, Kaspersky WSS, Netasq U

Télédistribution LANDesk Managment Suite 8.8

Linux Utilisation courante depuis 10 ans, administration depuis 6 ans

Services DNS, SAMBA, SNMP, IIS, Postfix, SpamAssassin, Cisco DHCP CNR

Base de données Analyse, SQL Server, Oracle 10g

Sans Fil Modélisation, sécurisation, géolocalisation. Cisco, Trapeze

Management Conduite de projets informatiques

Web PHP, CMS, administration LAMP

Autres PERL, Python, VBScript. GED Microsoft Sharepoint Foundation



Mes compétences :

Audit

Audit informatique

Cisco

Informatique

Landesk

Linux

Manager

MCO

Microsoft Active Directory

Microsoft Server

Microsoft Windows 2008 server

Nagios

Netasq

Virtualisation

VMware

Windows 2008