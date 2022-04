Charles DARQUE

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil.



Diplômé d'un Master Expertise et Traitement en Environnement, j'ai différentes cordes à mon arc :

- Exécution d'études techniques et réglementaires (ICPE, Loi sur l'Eau) en environnement ;

- Expérimenté en missions de terrain : Prélèvement d'eaux souterraines et de surface, d'eaux pluviales et résiduaires, de sédiments, de gaz du sol, d'air des lieux de travail, d'air ambiant, pose de jauges Owen, Sondages, Installation de piézomètres et de piézairs, Permis BE (Remorque), Sauveteur Secouriste du Travail, Formé aux risques chimiques N2 (Intervention en sites chimiques/pétrochimiques en tant qu'entreprise extérieure), Formation amiante sous section 4, Formation AIPR profil concepteur (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) ;

- Connaissances en rédaction de proposition commerciale et réponse à appels d'offre ;

- Application des mesures relatives à l'Hygiène et la Sécurité sur les chantiers de forage et de prélèvement.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Environnement

Chimie environnementale

Formation aux risques chimiques niveau N2

Réalisation de sondages de sol

Installation de piézomètres et de piézairs

Permis BE (remorque)

Prélèvement d'eau souterraine, sol, sédiment

Sauveteur secouriste du travail

Formation AIPR profil concepteur (Autorisation d'I