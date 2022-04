Charles DE COURCEL

Actuellement gérant de fonds chez DEXIA AM, dans la filiale de gestion alternative. Outre mon expérience de gérant de fonds, j'ai développé, depuis plusieurs années, une compétence approfondie dans l'étude des caractéristiques techniques et du comportement "psychologique" des principaux marchés mondiaux (Finance comportementale).

Mon track record très positif et mon intérêt croissant pour ce domaine m'encouragent à développer mon savoir faire au service d'une structure de type hedge fund.



Mes compétences :

Analyse technique

Asset management

Finance

Futures

Hedge Fund

Management

Technique