Charles DE QUAY

Avec plus de douze années d'expérience professionnelle sur des projets informatiques (au sein d'équipes de développement, tests, intégration système et support) et étant actuellement le suppléant de mon chef d'équipe, je souhaite maintenant évoluer vers un poste de responsable d'équipe logiciel.



Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Recherche et Développement

Gestion de projet

Programmation objet

Support

Windows

Unix

C/C++

Scripts

Agile Development

Développement logiciel

Esprit d'équipe