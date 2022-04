Charles DOUALA MOUTENG

Je suis convaincu lorsque je fais l’analyse croisée du Web 2.0 avec la démarche de Porter que l’utilisation pertinente des nouveaux outils numériques peut avoir un impact sur le positionnement stratégique d’une organisation. Les TIC peuvent alors être créateurs de valeur..



Je suis aussi convaincu que la mise en œuvre des outils TIC transforme les métiers et les organisations. Il me semble alors indispensable de conduire le changement vécu par les organisations comme processus à part entière, sous peine d’hypothéquer la réussite des projets.



Enfin, je pense qu’il faut garder une démarche d’amélioration continue et oser expérimenter dans l’univers numérique avec une audace prudente, faite d’agilité et de fast-fail trials.





Mes compétences :

Chef de Projet MOA

Certification ITIL V3