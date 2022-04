Charles DUPONT

USERCUBE propose aux entreprises, une solution globale de gestion des mouvements de collaborateurs, de leurs droits informatiques et dotations en matériels.



La solution Usercube permet aux entreprises de 500 à 50.000 collaborateurs d'adresser leurs besoins de :

- Gestion des EMS (Entrée, Mouvements et Sortie) de collaborateurs

- Gestion des Identités et des Habilitations

- Gestion de la conformité des accès informatiques



Nous avons déjà équipé de nombreuses sociétés de toutes tailles et de tout secteurs. Notre logiciel est moderne, performant et facile d’utilisation. Nous apportons un savoir faire métier et l'expertise de mise en oeuvre de notre solution pour garantir à nos clients un projet réussi et visible dans des délais rapides.