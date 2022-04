J'accompagne les chefs d'entreprise, les expatriés (français vivant à l'étranger), les professionnels libéraux et les sportifs dans la gestion et l'arbitrage de leurs actifs. Je conseille mes clients dans l'optimisation de leur patrimoine (stratégies fiscales, investissements financiers, investissements immobiliers et Private Equity).



Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les solutions que je propose, je serais ravi que nous entrions en contact.



A très bientôt.



Charles-Elie NAYRAL

cenayral@decarion.com



Mes compétences :

Analyse financière

Analyse stratégique

Analyse fondamentale

Gestion de portefeuilles

Valorisation

Certification AMF