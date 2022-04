Charles-Emmanuel DRILLET

Je suis Conseiller Technique pour le département Chubb Conseil et Formation du groupe UTC Fire & Security Services au sein de la région Centre Ouest.

J'interviens plus particulièrement au niveau du département de la Sarthe pour la partie formation.

J'exerce depuis 2005 dans la société où j'ai pu acquérir des compétences divers dans le domaine de la sécurité au travail et la sécurité incendie en compléments de mes formations d'origines.



Je me suis spécialisé dans la formation des services de sécurité incendie et d'assistance à personne, la gestion de la sécurité incendie pour les établissements recevant du public en tant que Responsable unique sécurité mandataire.



Je cherche à m'impliquer au mieux chez nos clients pour améliorer leurs procédures type POI ainsi que leurs équipes d'intervention et ainsi placé ma société en tant qu'acteur de leurs organisations.



Mes compétences :

conseil

Formateur SST

audit

formation incendie