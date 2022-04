Charles FEGER

Après 10 années d'expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et plus précisément dans les secteurs de la couverture, l'étanchéité et le bardage, j'ai pris la décision de créer ma propre société : un bureau d'études spécialisées dans ces domaines : Bureau d'Etudes Techniques PLAN B



Mes compétences :

AutoCAD

Revit architecture

Chargé d'affaires

Chiffrage des chantiers

Dessin technique

Etanchéité

Bardage

Couverture