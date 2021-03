Après une formation de 5ans en école d'informatique (EPITECH), et plus de 5 ans passé en entreprise, je travail en tant que chef de projet technique :



Je réalise des applications mobile (IOS & Android) Sites Internet, front & back office, des clients lourd sur Windows et Linux.



Réalisation, optimisation, migration de système d'informations.



Mes compétences :

Android

Développement Android

Geolocalisation

Html5

Internet

Microsoft SQL

PHP

Sites web

télétravail

Web

SQL

HTML 5

C#