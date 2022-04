Charles FOURNIER

Les problèmes de sécurité informatique, les fuites d’informations, largement relayés par les médias lorsqu’ils sont spectaculaires ou qu’ils concernent des entreprises sensibles, sont très souvent provoqués en amont par des imprudences, des mauvais comportements d’utilisateurs dus aux méconnaissances des risques. C’est l’objectif de CFSECURITE d’être capable d’appréhender les risques et de connaître les conséquences de l’usage et de la diffusion des données, d’acquérir les bons gestes et les bons réflexes pour protéger l’information.



Mes compétences :

Création de site web

Réparation PC bureau et portable

Téléphonie

Prestashop

WOOCOMERCE

Wordpress

Php 7

Symfony4.1

JavaScript

Wi-Fi

C#

MVC

Faisceaux hertziens

Visual Basic .Net

Lua

Python

C++