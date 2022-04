Charles FRANCQUEVILLE

Actuellement Chargé d'affaires FTTH et cuivre, je suis en charge du déploiement de la fibre optique sur plusieurs ville de Bretagne. Manager d'environ 45 personnes, ce poste me permet de mettre en pratique et gagner une expérience importante en management, gestion et technique des ingénieries FTTH.



Je suis une personne dynamique, flexible et mobile. Je donne toujours mon maximum pour remplir les missions qui me sont confiées.



J'ai des expériences en management de projet à l'international et travail en équipe. Je suis aussi très autonome dans mon travail, avec de bonnes facultés d'analyse et de synthèses de données et de résultats.



Mes compétences :

Achat

Allemand

Anglais

English

Français

French

German

International

Leadership

Management

Management de projet

Management international

market development

Marketing

MBA

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Négociation

Négociation vente

Sales

Sourcing

Team work

Vente