Parfait trilingue en anglais et en italien j'ai parlé l'anglais quotidiennement pendant quatre ans travaillés en Europe.

D'origine italienne j'ai vécu deux ans en Italie et je possède une expérience de cinq ans comme formateur en langues dans le cadre de la formation continue. Une récente qualification d'instructeur en aviation a renforcé mon sens pédagogique grâce à la prise en compte de l'importance du facteur humain dans tout processus d'apprentissage.



Ayant vendu des services et des produits informatiques standards ou spécifiques pendant vingt quatre ans j'interviens aussi comme consultant et formateur dans le secteur de la vente et dans celui de l'informatique : bureautique, dématérialisation, e-commerce, conduite de projet, aide à la rédaction de cahiers des charges, conseil en systèmes d'information.



Je suis à votre disposition pour étudier conjointement vos différents projets.



Cordialement

Charles FRANGI











Mes compétences :

CONSEIL

INFORMATIQUE

FORMATION

EXPORT

AUDIT

EDI

ECommerce

VMware

Sage Accounting Software

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Office 2007

LAN/WAN > WAN

API Soft

API