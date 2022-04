Charles FROMAGE

Après un début de carrière en tant que pilote de ligne, je me suis reconverti dans le secteur des technologies de l'information.

Une première expérience comme chef de projet de développement informatique m'a donné envie de travailler plus spécifiquement au niveau de la gouvernance des SI. Un poste de chargé d'affaires en DSI m'a permis de réaliser ce vœu en m'occupant de sujets d'ordre plus organisationnel : alignement stratégique des SI, schémas directeurs informatiques, urbanisation, maturité, méthodes et outils...

Fort de cette aventure, je mets à profit les enseignements acquis, au service du centre de données et de l'équipe d'infogérance que je dirige actuellement.

La suite logique de ce parcours devrait m'amener ensuite à reprendre un peu de hauteur pour traiter à nouveau de sujets stratégiques, sans m'interdire de prendre en charge un centre de taille plus conséquente, dans le domaine de la production comme dans celui du développement logiciel.



Mes compétences :

Datacenter

Développement informatique

Direction des systèmes d'information

Gestion de projet

Défense nationale

Système d'information