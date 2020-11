Charles GANIVET

Déterminé à intégrer ma passion pour le sport dans ma vie professionnelle, j'ai décidé de me spécialiser dans cette industrie en travaillant pour des marques comme BABOLAT et SALOMON en tant qu'assistant chef de produits.



Jai ensuite eu l'occasion de rejoindre ODLO et de travailler pendant deux ans et demi au plus près des grandes enseignes de distribution du sport (généralistes et spécialistes) en tant que Responsable du Développement des Ventes Paris / Nord.



Aujourd'hui, un nouveau challenge passionnant s'offre à moi avec la marque LACOSTE. Intégré à léquipe commerciale Wholesale, je suis en charge du développement du chiffre daffaires sur la moitié Ouest de la France pour le réseau Sport Specialist (magasins spécialisés Tennis et Golf, Pro Shops, Pure Players, Clubs et événements partenaires).