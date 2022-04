Charles Guy EKONG EKONG

Ancien etudiant de l'Institut Universiataire de Technologie Fotso victor de Bandjoun (UITFV) de l'Universite de Dschang, en Telecommunications et Reseaux, je suis passionne par les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, en particulier les secteurs des telecommunications tels que les Vsat etles reseaux satellites, les liaisons hertziennes ou iaisons radio codan, canopy microwave, l'installation et la soudure dela fibre optique ou je me forme actuellement pour completer mon cursus. Dans les secteurs de l'informatique tout ce qui est etude, conception realisation des reseaux informatiques, assemblage, cablage reseau et telephonique, seveur de voix sur IP avec asterisk. je travaille aussi bien avec la famille des systemes d'exploitation de windows et Linux...

email:echarlesguy@yahoo.fr/ tel 00237 94 39 07 56



Mes compétences :

Télécommunications

Gestion de projet

Cisco

Informatique

Linux

3G