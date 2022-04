Charles HAM

Bilingue français et anglais, je suis formé à la conception et à la gestion de projets éditoriaux imprimés ou numériques, mais aussi à la rédaction, à la correction et à la réécriture.

Mes compétences sont au service des entreprises de l'écrit, et des acteurs très divers - éditeurs, packagers, agences de communication et leurs clients - me font confiance.

Je suis ouvert à toute forme de collaboration (free-lance via le portage salarial ou emploi salarié en CDD ou en CDI).



Mes compétences :

Gestion de projet

Evaluation de projets

Mise en page

Édition

Impression numérique

Relecture / corrections

Correction orthographique

Gestion de projets internationaux

Ecriture

Coopération scientifique

Francophonie

Réseaux de chercheurs

Gestion des achats documentaires

Coopération internationale

Diffusion de produits culturels

Budgets

WordPress

Sigil

Prolexis

Macromedia Dreamweaver

HTML

Blogging

Apple iWork

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

SPIP

Dotclear