Charles-Henri GEORGET

Production vidéo et stratégie en communication audiovisuelle





Passionné depuis toujours par la vidéo et le cinéma, j’ai fini par en faire mon métier. Diplômé d’un Master en études cinématographique et d’un BTS en montage vidéo, j’ai créé Neographic, société de production vidéo grâce à laquelle j’accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication audiovisuelle.



N’hésitez pas à me contacter !



NOS REALISATIONS

http://youtu.be/_SqWVAcAMqc





CONTACT



georget.ch@neographic.fr



www.neographic.fr



Mes compétences :

Film d'entreprise

Publicité

Documentaire

Reportage