Charles MAGNE

Secteurs d'activité : industrie pharmaceutique ( développement d'un réseau de prescripteurs, études pharmacologique phases 3 & 4 ), banque/assurance ( développement portefeuille clients en produits d'assurances vie, placements, risques divers, leasing matériel professionnel et véhicules ), décoration d'intérieur ( occultants et stores int/ext., encadrement), monétique ( gestion des paiements par cartes de débit/crédit, terminaux de paiement, affiliations commerçants, paiements sur internet - expérience sur Benelux et UK, porte-monnaie électronique et applications dérivées ).



Intérêt pour produits et idées nouvelles, supports de communication efficaces, rapidité des résultats.



Autodidacte



