Charles MARLIER

Actuellement en Licence 3 PGE à Skema Business School sur le campus de Lille, je me prépare au mieux afin de me faire une place en finance de marché.

Je vais pour cela réaliser le Master of Financial Markets & Investments (6ème meilleur Master en Finance au monde en 2015 selon le Financial Times). Je vais également passer le double diplôme CFA (Chartered Financial Analyst) niveau 1.



Skema va me permettre de développer mes compétences linguistiques et culturelles puisque je souhaite partir au Brésil puis aux Etats Unis durant mon cursus.



Bien qu'étant un secteur souvent critiqué faisant objet de nombreux scandales, la finance représente pour moi un véritable challenge alliant mathématiques, informations et analyses.



De plus, je suis un étudiant travailleur qui aime relever des défis autant professionnellement que personnellement.



Je pratique le golf depuis maintenant 9 ans. Un sport où le plus important n'est pas la technique mais bien la réflexion et le mental.



Enfin, on dit de moi que je suis organisé, déterminé et d'un naturel optimisme.



Mes compétences :

Observation

Organisation

Leadership

Determination