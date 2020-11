Charles MARTY

Chargé d'enquête, d'étude et d'audit à la Direction de la modernisation et des réformes de l'administration de la Polynésie française (ex Inspection générale de l'administration), depuis 2013.



Parcours professionnel :

- Infirmier : Armée (parachutiste) de 1978 à 1983 et Civil (clinique, poste isolé, hôpital, libéral) de 1983 à 1995 ;

- Directeur des ressources humaines (CHPF) 1998-2000 et 2002-2004 ;

- Directeur d'hôpital (Uturoa) 2000-2002 ;

- Directeur de cabinet (Ministres de la santé de Polynésie) 2007-2010 ;

- Directeur d'hôpital (Taravao) 2011-2013 ;



Etudes/formations :

- Droit de 1992 à 1997 (Licence, maitrise, DEA en droit public, doctorant) ;

- Science politique 1996-1997 (maîtrise) ;

- Droit médical 1995-1997 (DU)

- Directeur d'hôpital 2005-2007 (EHESP) ;

- Comptabilité - gestion DSCG 2015-2016 ;

- audit interne.