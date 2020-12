Charles NOA

Mesdames, Messieurs,

Je suis Noa Charles originaire du Cameroun (Afrique centrale). Je suis titulaire d'un Master en Littérature hispano-américaine et d'une Spécialisation en Sciences de l'environnement. Doctorant en littérature hispanoaméricaine mon expérience professionnelle est jusque-là liée au milieu universitaire. Mon désir d'intégrer ce réseau est de trouver des entrées qui peuvent me permettrent de mûrir ma formation professionnelle et d'y apporter une touche sur les questions du développement. J'apprécie le travail en équipe et solidaire. L'écoute, le respect et le dialogue me sont familères. J'ose croire que ceux/celles qui me lisent pourront faire mémoire.



Cordialement



Noa Charles



Mes compétences :

Gestion des ressources

Economie de l'environnement

Acoustique

Norme ISO 14001

Ecologie

Traitement des eaux

Développement durable

Climatologie

Évaluation environnementale

Audit environnemental

Communication

Littérature