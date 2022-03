Cher Monsieur, Madame,



Je suis à la recherche d'un stage non rémunéré d'une durée de 2 mois.



Je m'appelle Charline Harnay, je suis étudiante en première année de BTS Commerce International sur le campus de Saint Charles-Saint Croix en France.



Durant cette première année, nous devons effectuer un stage à l'étranger.

Je suis réjouie à l'idée de découvrir une nouvelle culture. De plus, j'aimerais améliorer mes compétences professionnelles, et aider une entreprise.



Mes missions sont diverses et variées, je peux travailler dans la prospection, dans le marketing, dans l'import-export...etc.



N'hésitez pas à venir me contacter.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Charline HARNAY