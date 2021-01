Charline ROUAN

Etudiante en septembre 2020 en école de commerce à l'ISC Paris au "Programme Grande Ecole".



Je suis à la recherche d'une entreprise dans le domaine du marketing à Paris qui a la possibilité de m'accueillir 12 mois, à partir de septembre.



Le rythme de cette formation en alternance est de 3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours.



Mes qualités :

- Esprit d'équipe

- Rigueur

- Curiosité

- Volontaire pour apprendre et me perfectionner

- Gourmande



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en contact !



A très vite j'espère



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Microsoft Office

Synthèse

Autonomie

Sens de l'organisation

Google Analytics

Marketing

Organisation

Travail d'équipe

HTML

Adaptabilité

Rigueur