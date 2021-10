Diplômée et spécialisée dans la création graphique, je vous propose de réaliser vos différents supports de communication. Qu’il s’agisse de print, d’identité visuelle, de packaging etc. je vous accompagne tout au long de votre projet, de la conception à la réalisation. Pour toute demande ou devis, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesign

Édition

Communication visuelle

Illustration

Design graphique