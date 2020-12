Charlotte BRETTON SAINT-CRICQ

De mes 10 ans d’expériences en marketing dans des univers aussi opposés que la mode et la construction de maison, j’ai développé des capacités d’adaptation et d’un fort esprit d’équipe.

De ma formation professionnelle de Restauration de mobilier d’art je garde la précision et le sens du travail bien fait.

Chaque jour dans ma pratique de commerciale indépendante comme Conseillère Thermomix, je montre que je suis organisée, autonome, convaincante et persévérante.



Dans mes expériences en tant que bénévole, mes qualités d‘écoute et de respect d’autrui sont essentielles et reconnues.

Dynamique, enjouée et créative, mon entourage me confirme mon excellent relationnel.



Aujourd'hui, j'ai envie de mettre ces expériences / ces forces / ces qualités au service d'une entreprise dont je partage les valeurs, quel que soit le secteur, et à laquelle je serai heureuse d'apporter ma contribution.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator