Charlotte SIMONET

La gestion de divers projets d’Innovation et de Développement en surgelé, appertisé et traiteur sont autant de missions que j’ai eu l’opportunité de mener à bien. Je fédère des équipes vers la réussite de missions qui me sont confiées grâce à mes qualités d’organisation, le goût du travail en équipe ainsi que mes très bonnes aptitudes relationnelles. Forte de mon expérience en restauration, j’apporte dans chaque développement produit mon expertise culinaire de plus la volonté d’atteindre les objectifs fixés m’a aidée à la réussite des lancements de produits. Simplicité naturelle, authenticité et capacité à dialoguer ont permis de trouver ma place dans une structure où la culture d’entreprise est primordiale.



Mes compétences :

Agroalimentaire

autonome

Bonne Communication

Communication

Créative

Cuisine

Design

Ecoute

Esprit d'analyse

Organisée

Photo

Polyvalence

Réactive

Recherche

Recherche et Développement

Rigueur

Sens de l'écoute

Innovation

Gestion de projet

R&D

Organisation

Créativité