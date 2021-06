Charly EVEILLARD

Ayant travaillé à partir de 2006 dans les domaines commercial et administratif sur des postes variés au sein d'entreprises réputées telles qu'EDF, AXA, Le Figaro, Monoprix, Rockwool, Ishida, Promovacances et Abax Industrie, mon profil est celui d'un administrateur multi-casquettes qui s'est vu confier des responsabilités diversifiées tout au long d'une jeune carrière atypique.

En effet, de la validation de commandes à l'édition de factures, j'ai été amené à prendre le leadership en tant qu'opérationnel, entre autres, afin de fluidifier le traitement des demandes via l'outil numérique ou en vue de résorber les délais.

Fort de mon expérience dans des équipes à taille plus ou moins humaine aussi bien dans un contexte local que dans une dimension internationale, j'apprécie aussi de pouvoir échanger et communiquer en anglais ou en espagnol.

Aujourd'hui, j'estime humblement qu'il est indispensable de continuer à progresser et à travailler durablement afin d'évoluer vers un poste de dirigeant d'entreprise.