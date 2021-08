Chewki KRID

Avocat agréé à la Cour Suprême et au conseil d'état.

Titulaire d'un Master de Français-option- langue et communication

Chercheur en jurisprudence

Conseil juridique

Etablissement des actes judicaires et extrajudiciaires

Spécialisé dans les litiges suivants: traitement de la nationalité, droit des assurances, droit du travail, droit administratif, droit immobilier, droit pénal, droit commercial, droit civil et conflits familiaux et arbitrage international