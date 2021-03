Cheyenne BATTELIER

J'ai obtenu mon baccalauréat littéraire en 2017.

J'ai fait trois mois de faculté d'histoire de l'art de septembre 2017 à janvier 2018.

J'ai fait un Service Civique avec l'association Unis-cité de octobre 2018 à juin 2019. J'ai effectué deux missions : une qui consistait à faire des ciné-débats dans des établissements scolaires et l'autre, à créer des activités ou des projets en lien avec le développement durable.

Je suis actuellement en Garantie Jeune avec la Mission Locale.



J'ai pour projet d'entrer dans la fonction publique territoriale en tant qu'agent de bibliothèque. Soit en me formant et en passant un concours, soit en entrant directement.