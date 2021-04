Chloé BONNAMY

- > Diplômée en Maîtrise en Sciences de l'Information

- > Reconnue pour ma motivation, mon amabilité et ma persévérance

- > Amatrice d'écriture, et de relecture d'articles ou d'écrits

- > Veille documentaire et informationnelle

- > Animation des réseaux sociaux



Mes compétences :

Mac OS X

Microsoft Exchange

Microsoft Excel

Relations internationales

Microsoft PowerPoint

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Prise de parole

Photofiltre

Microsoft Word

Microsoft Office

Rédaction

DB/TextWorks

Relecture / corrections

EndNote

GIMP

Traduction anglais français

Recherche documentaire

Recherche

Littérature

Ecriture

Littérature française