Chloé SEGRETAIN

Evolution: Après deux missions d'évolution en tant que Conseillère clientèle de particuliers, je suis validée sur le poste depuis septembre 2014



Projet transversal: Je suis ambassadrice "Assurance et Prévoyance" au sein de mon agence (10 personnes) depuis novembre 2014. Je développe et communique sur les bonnes pratiques commerciales dans le cadre de la politique d'entreprise.



Depuis octobre 2016, j'ai intégré le service Crédits Relation Clients au siège du Crédit Agricole Centre Est. Grâce à cette nouvelle expérience, j'approfondi mes compétences et mes connaissances en matière de crédits habitat et consommation.



Début avril 2017: Co-création et mise en oeuvre des premiers cours d'initiation au chant au siège CA de Champagne au Mont d'Or.

La chorale d'entreprise est maintenant ancrée dans le cadre de la politique rh de Bien-Etre au travail.



Mes compétences :

Commercialisation

Gestion de projet

Phoning

Prospection commerciale

Relationnel

Relations Presse

Communication interne

Développement commercial

Gestion de la relation client