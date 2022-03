Chninif ABDERRAHIM

Docteur en droit public, je suis un avocat qui ne travaille pour l'instant qu'en France et qui donne des consultations en droit Marocain et ce dans l'attente d'ouvrir un cabinet secondaire au Maroc.



En effet, ayant étudié dans les facultés de droit au Maroc et en France, je dispose de connaissances juridiques solides en droit comparé.



D'ailleurs, je suis titulaire d'un Master 2 professionnel en droit comparé des affaires et d'un diplôme universitaire d'études approffondies en droit comparé.



Par conséquent, mon cabinet à perpignan est au service des entreprises et des particuliers pour des affaires judiciaires ou juridiques qui touchent aussi bien le droit français que marocain ou les deux en même temps.



Par ailleurs, j'acepte la sous-traitance des dossiers des cabinets d'avocats en France et au Maroc.



Mes compétences :

Docteur en Droit

Droit

Droit comparé

Droit public