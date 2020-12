Chokri HENTATI

écolier à l'école de merkez bouacida route de tunis Km 4 à sfax, élève au lycée secondaire à la même adresse. faculté de Médecin à sousse pour le 1er cycle et à Monastir pour le 2è cycle. résidanat en Médecin Physique à sousse, sfax puis monastir et différents centres de rééducation en France (9) allant de la région parisienne , au finistère et nord pas de calai. Médecin spécialiste excerçant à JEBEL OUST de 1995 à la fin 1996. installé à mon propre compte à el menzah 5 tunis avec un centre de rééducation et une équipe qui change et évolue. l'avenir est incertain pour l'instant.